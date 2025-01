O Poderoso Banho de Oxóssi para atrair sorte

Abrindo os caminhos da sorte com o Banho de Oxóssi

Este banho deve ser tomado apenas às terças ou quintas.

Tome nota, você vai precisar de:

7 ramos de salgueiro chorão;

7 ramos de samambaia;

7 ramos de pariparoba;

7 ramos de eucalipto

1 punhado de cipó caboclo;

1 punhado de erva jurema.

Se, por acaso, não conseguir encontrar algum destes ingredientes, substitua-o por alecrim

Coloque para ferver cinco litros de água e, assim que água começar a borbulhar, adicione as ervas bem lavadas, mexendo no sentido dos ponteiros do relógio.

Tampe a panela e desligue o fogo, deixando tudo para abafar durante cinco horas.

Passado esse tempo, pegue a panela e coe o líquido para um recipiente, adicionando depois mais água do chuveiro.

Tome seu banho normal e, no final, jogue o preparado do pescoço para baixo.

Deixe secar ao ar e vista roupas claras acendendo, depois, uma vela branca a seu anjinho da guarda.

Enquanto derrama o preparado de ervas em seu corpo, chame por Oxóssi e faça seus pedidos ao Orixá

Quem é Oxóssi?

Hoje trazemos para você a receita de um banho de Oxóssi poderoso que serve para abrir caminhos e atrair a sorte. Com este banho, além de você ficar relaxado , conseguirá tirar de cima de seus ombros todo o peso que você está carregando, deixando seu espírito livre para receber toda a sorte que você merece. Oxóssi é o orixá das florestas, da caça, dos animais, do sustento e da fartura. Está presente nas refeições pois é Oxóssi que traz o alimento. Representa a astúcia, a ligeireza, a sabedoria e o jeito para a caça. É um orixá que ama as artes, a contemplação e as coisas belas. É aquele que busca tudo o que é bom para um ilé, que caça as energias positivas.