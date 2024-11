Horóscopo do Dia para Capricórnio

Orgulho e ingratidão dominarão a sua vida amorosa. No entanto, tente ao máximo não aparentar ser melhor que os outros, pois essas atitudes podem acabar afastando os pretendentes ou mesmo o atual parceiro.

Bem Estar

Evite confusões e atritos desnecessários com quem tenta te contrariar no ambiente de trabalho. Esse é o momento em que você deve estar ainda mais focada onde quer chegar e não se importar com bobagens.