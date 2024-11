Qual será o cristal regente de cada signo em 2025? Descubra o seu!

Leão - Olho de Tigre

Com Júpiter ativando seu desejo por expansão e sucesso,2025 será um ano cheio de oportunidades para brilhar. Mas cuidado com o ego inflado! A pedra Olho de Tigre será sua aliada na busca por equilíbrio, ajudando a manter aquela autoconfiança típica do rei do zodíaco, mas sem cair em excessos. Ela vai te conectar com uma energia mais centrada e focada, garantindo que você persiga seus sonhos com coragem, mas também com sabedoria e sem dar o passo maior que a perna. Veja a Olho de Tigre na Loja WeMystic