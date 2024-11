As saudações aos Orixás da Umbanda: o que significam?

O significado das saudações aos Orixás da Umbanda

Saudação ao orixá Oxalá

Termo: Epá Babá Oxalá ou Exê Babá

Epá Babá Oxalá ou Exê Babá Significado: O senhor realiza / Obrigado Pai

O senhor realiza / Obrigado Pai Expressão corporal: os fiéis abrem os braços com as mãos abertas em gesto semelhante à Imagem de Jesus Cristo. Lembramos que Oxalá é sincretizado com Jesus na Umbanda.

Saudação ao orixá Iemanjá

Termo: Odoyá ou Odocyabá

Odoyá ou Odocyabá Significado: Salve a Senhora das águas!

Salve a Senhora das águas! Expressão corporal: braços abertos com as mãos para o alto ou mãos espalmadas para cima na altura da cintura fazendo movimentos circulares.

Saudação ao orixá Oxum

Termo: Ora ie iê ô

Ora ie iê ô Significado: Olha por nós, mãezinha!

Olha por nós, mãezinha! Expressão corporal: com as mãos abertas, faz-se gestos semelhantes ao de ninar um bebê, na altura da cintura.

Saudação ao orixá Oxumarê

Termo: Arroboboi

Arroboboi Significado: Salve o Senhor das águas supremas!

Salve o Senhor das águas supremas! Expressão corporal: mãos postas em oração à frente do corpo, com uma pequena distância, sem cruzar os dedos.

Saudação ao orixá Oxóssi

Termo: Okê Arô

Okê Arô Significado: Dê seu brado, Majestade!

Dê seu brado, Majestade! Expressão corporal: punhos cruzados com o dedo indicador estendido, mãos na altura da cintura, ou mãos em formato de flecha.

Saudação à Xangô

Termo: Kaô Kabecilê

Kaô Kabecilê Significado: Permita-me vê-lo, Majestade!

Permita-me vê-lo, Majestade! Expressão corporal: o movimento para Xangô é feito alternando as mãos: uma vai para a testa e a outra para a nuca, e vai alternando. Em outras casas, a expressão corporal é diferente, colocando as mãos na cabeça, logo em cima das orelhas, e em seguida espalmando-as em direção ao alto.

Saudação ao orixá Obá

Termo: Akiro Obá Yê!

Akiro Obá Yê! Significado : Eu saúdo o seu conhecimento, Senhora da Terra!

: Eu saúdo o seu conhecimento, Senhora da Terra! Expressão corporal: tocar no chão três vezes com as duas mãos.

Saudação ao orixá Egunitá

Termo: Kali Yê, minha Mãe!

Kali Yê, minha Mãe! Significado: Salve a Senhora Negra, Minha Mãe!

Salve a Senhora Negra, Minha Mãe! Expressão corporal: com uma das mãos levantada, faz-se movimentos para frente e para trás três vezes intensamente.

Saudação ao orixá Logunã

Termo: Oiá Tempo

Oiá Tempo Significado: Olha o tempo, minha mãe!

Olha o tempo, minha mãe! Expressão corporal: movimento circular com uma das mãos apontando para o alto com o dedo indicador, como se mostrasse o tempo.

Saudação ao orixá Ogum

Termo: Patakori Ogum ou Ogum Yê!

Patakori Ogum ou Ogum Yê! Significado: Salve o cortador de cabeças! Salve Ogum!

Salve o cortador de cabeças! Salve Ogum! Expressão corporal: braços cruzados a frente do peito, com os dedos indicadores e polegares estendidos e os demais recolhidos.

Saudação ao orixá Iansã

Termo: Eparrei!

Eparrei! Significado: Salve o raio, Iansã!

Salve o raio, Iansã! Expressão corporal: oscilar as mãos (como quando queremos dizer mais ou menos, virando a mão de um lado para o outro) de forma enérgica e apontada para o alto. Essa é uma das saudações mais comuns a Mãe Iansã. É possível ver também outra saudação a ela que é um dos Orixás da Umbanda mais poderosos, que é colocar as mãos espalmadas acima da cabeça, oscilando e fazendo movimentos circulares.

Saudação ao orixá Obaluaiê

Termo: Atotô

Atotô Significado: Peço Quietude, meu Pai!

Peço Quietude, meu Pai! Expressão corporal: com a mão direita, faz-se uma cruz no chão.

Saudação ao orixá Nanã Buroquê

Termo: Saluba Nanã

Saluba Nanã Significado: Salve a Mãe das águas Pantaneiras!

Salve a Mãe das águas Pantaneiras! Expressão corporal: braços abertos e mãos espalmadas para baixo, fazendo movimento circulares.

Saudação ao orixá Omulu

Termo: Atotô

Atotô Significado: Peço quietude, meu Pai!

Peço quietude, meu Pai! Expressão corporal: fazer uma cruz no chão com a mão esquerda.

Esquerda da Umbanda - saudação a outras entidades

Saudação a Exu

Termo: Laroiê ou Mojubá

Laroiê ou Mojubá Significado: Vós sois grande, Exu! Ou Eu me curvo a ti, vós sois poderoso Exu!

Vós sois grande, Exu! Ou Eu me curvo a ti, vós sois poderoso Exu! Expressões corporais: são muitas as expressões corporais de Exu. Por exemplo: 1- Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares. 2- Mãos encolhidas apontadas para o chão, encosta-se as costas das mãos uma na outra 3 vezes seguidas. 3- com os punhos cruzados bater as costas das mãos três vezes no chão.

Saudação à Pombagira

Termo: Laroiê, Salve as moças ou Pombagira Saravá

Laroiê, Salve as moças ou Pombagira Saravá Significado: Salve Pombagira

Salve Pombagira Expressão corporal: Dedos cruzados com as mãos voltadas para o chão realizando movimentos circulares.

Saudação à Exu Mirim

Termo: Laroyê, Exu Mirim

Laroyê, Exu Mirim Significado: Olhe por mim, Exu Mirim!

Olhe por mim, Exu Mirim! Expressão corporal: iguais às de Exu

Se você tem interesse pelae pela temática dos orixás já deve ter ouvido alguma saudação às entidades como “Okê Arô”, “Eparrei!” ou “Odoyá”. Mas você sabe o que elas significam? Veja abaixo a interpretação e significado de algumas das principais. Assão muito importantes e fundamental para todos os umbandistas. É uma força de pedir bençãos aos nossos orixás, assim como saudar os nossos próximos com respeito e serenidade, distribuindo a todos o axé, ou seja, concedendo a cada um a positiva e boa energia , o grande e maravilhoso poder da natureza, a fim que possamos viver felizes e em harmonia.As saudações aos Orixás da Umbanda são formas de contemplar e louvar as entidades. Cada linha ou cada casa de Umbanda pode manifestar a sua fé e sua saudação de forma diferente, não existe uma saudação certa ou errado, vamos mostrar nesse artigo as mais comuns para saudar os orixás, entidades e seres de luz da religião brasileira. Cada saudação é composta de sua forma original, seja nas línguas de nossos antepassados, seja em sua forma já traduzida, e também de uma expressão corporal que devemos realizar quando formos entoá-las.Muitas são as formas de louvar e homenagear os Orixás da Umbanda. Sejam eles os seus Pais (ou Orixás de Cabeça) é sempre bom lembrar deles nos momentos de devoção, glória e alegria. Você já saudou algum dos Orixás da Umbanda hoje?