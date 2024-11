Horóscopo

Horóscopo do Dia para Escorpião

ESCORPIãO - 23/out a 21/nov Horóscopo do Dia para Escorpião Amor Nada como estar de bem com o seu amor e receber agrados. Aproveite essa fase favorável de carinhos e entregue-se também. Trabalho Boa oportunidade para mostrar seus talentos e sua capacidade, sabendo aplicar isso com maestria e cuidado. Só assim você irá mais longe. Bem Estar Domine a ansiedade e o pessimismo, você não pode se deixar consumir dessa maneira tão triste e solitária.