Bruxas contemporâneas: donas do seu poder e donas da sua vida

Como ser Bruxa Contemporânea: A Evolução e o Conhecimento

Esteja disponível para muitas leituras Se não sabe por onde começar, confira alguns livros de bruxaria ou livros Wicca que podem ser interessantes para você. A Dança Cósmica das Feiticeiras – Starhawk

Guia Essencial da Bruxa Solitária – Scott Cunningham

Grimório para o aprendiz de feiticeiro – Oberon Zell-Ravenheart

Wicca Essencial – Estelle Daniels e Paul Tuitéan

Estude sobre as Deusas Escolha uma deusa com a qual você se identifica para ser a sua Patrona. Ela será a deusa que você vai conversar quando estiver com problemas, ou precisando de algum conselho. A energia dessa deusa deve ser semelhante à sua. Fique sempre atenta aos sinais, pois a sua deusa pode tomar a iniciativa de se apresentar a você.

Pratique a meditação diariamente Caso sua deusa venha ao seu encontro, provavelmente será em um estado meditativo. Porém, isso só vai acontecer se seu canal intuitivo estiver aberto, o chamado “terceiro olho”. O ideal é que você medite ao menos 20 minutos por dia. Busque sempre ser receptiva e grata.

Realize seus próprios rituais Para aprender como ser bruxa, é preciso organizar seus próprios ritos de passagem. Honre as fases da lua, celebre nas luas cheias e se recolha na lua minguante. Saiba como sintonizar seus rituais com a natureza.

Desapegue de coisas pessoais O que você veste diz muito sobre quem você é e como quer que o mundo te veja. Uma bruxa não deve ter nada além do necessário. Desapegue de algumas peças, deixe apenas as roupas que sejam úteis, bonitas e especiais de alguma maneira. Tenha o hábito de doar coisas pessoais periodicamente, de preferência na entrada do Outono e da Primavera.

Se conecte à natureza e tenha um diário da Lua Anote o seu ciclo menstrual e a conte como está se sentindo emocional e fisicamente a cada dia do seu ciclo. Isso pode te ajudar a sintonizar com a lua e perceber as suas variações lunares. Quando estamos menstruadas, é como se fosse a Lua Nova; quando estamos ovulando, equivale à Lua Cheia; quando estamos na TPM, a Lua Minguante, e assim por diante. Com o tempo, você vai saber adequar a realização dos seus rituais com as suas fases do mês. Também é importante se conectar com a natureza em contatos diretos como andar descalça na grama, nadar em uma cachoeira ou no mar. Cada pequeno gesto vai te aproximar do seu poder pessoal.

Use o poder das suas palavras As palavras são sagradas e poderosas, elas devem ser usadas como sua principal varinha. Se você deseja aprender como ser uma bruxa, precisa saber que as palavras podem ser usadas para o bem e para o mal. Inicialmente, é natural que você busque feitiços e dizeres prontos. Mas, com o tempo, vai aprender a compor suas próprias falas.

Seja discreta com suas práticas Manter suas práticas em segredo vai lhe trazer um bônus: o que é secreto, se torna sagrado. Desta forma, você não vai desperdiçar energias compartilhando seus rituais com outras pessoas. A economia de energias é muito importante para se manter bem e realizar boas práticas.

Se inteire sobre o mundo bruxo Entenda sobre os Sabbats, estude sobre as pedras, cristais e feitiços, saiba um pouco mais sobre os elementais e aprenda como traçar um círculo mágico. É importante que você se dedique a estudar o universo da magia, seus elementos e costumes. Inteirando-se sobre esta cultura, as chances de se integrar ao mundo mágico são bem maiores.

Tenha paciência e não desista facilmente Seguir o caminho da bruxaria é algo complexo, existem diversos símbolos, termos, rituais e maneiras de viver como bruxa. Portanto, é importante insistir e nunca perder o foco, com muita paciência, dedicação e estudos. Tenha perseverança, força de vontade e fé. Não existe uma poção mágica ou um feitiço que te mostre como ser bruxa do dia para a noite. É necessário despertar toda a sabedoria do seu ser. A partir do seu amor pela bruxaria, dedicação e muita curiosidade é possível encontrar a força da magia.

Dizem que não aprendemos a ser bruxos, mas nascemos com o dom, com o poder dentro de nossos corações. Porém, quando decidimos saber como ser bruxa ou bruxo, precisamos buscar aprendizado e evolução, entender melhor sobre esse caminho. Em primeiro lugar, se pergunte:Se a resposta for sim, você já é um deles. Você é uma iniciante, que acabou de acordar de um longo sono e está prestes a descobrir como ser bruxa.Para ser uma bruxa contemporânea você deve conhecer os próprios poderes e ser dona da sua vida. É importante estar atenta às suas escolhas, suas companhias e ter tempo para rezar meditar e fazer rituais. Se é isso que você realmente quer, descubra como ser uma bruxa e mergulhar no universo da magia.Para ser uma bruxa, é importante ter tempo para o silêncio, para ser feliz com sua própria companhia e para cuidar de questões importantes para sua evolução e conhecimento. Portanto, se você está certa de que quer saber como se tornar uma bruxa, veja 10 dicas que vão te auxiliar neste caminho.