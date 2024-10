Horóscopo

LIBRA - 23/set a 22/out Horóscopo do Dia para Libra Amor Muita atenção ao clima pesado que rodeia vocês, pois é sinal de que tudo vai mal na sua mente e no seu coração. As crises por ciúmes têm dificultado a construção de algo saudável.