Pacientes obesos que passaram por cirurgia bariátrica metabólica (MBS) tiveram um risco reduzido de câncer pancreático, independentemente de terem diabetes tipo 2, de acordo com descobertas de uma revisão sistemática publicada na prestigiada revista médica Diabetes/Metabolism Research and Reviews.



A razão de risco (RR) foi menor no grupo MBS em comparação ao grupo controle para aqueles com diabetes tipo 2 e para aqueles sem diabetes tipo 2 que passaram por MBS. No grupo MBS, a taxa de incidência de câncer pancreático foi de 0,08% em comparação a 0,15% no grupo controle. Quando todos os estudos foram avaliados, o risco relativo (RR) para a população geral foi de 0,46.



A MBS não só tem efeitos benéficos sobre a obesidade e diabetes tipo 2, mas também pode desempenhar um papel crucial na redução do risco de câncer pancreático nesses indivíduos. Essas descobertas ressaltam a necessidade de mais pesquisas para elucidar os mecanismos subjacentes e entender o espectro completo de benefícios à saúde do MBS além da perda de peso.



Dos 1765 estudos potencialmente elegíveis, 12 foram considerados apropriados para esta revisão. Houve um total de 3.711.243 indivíduos entre 18 e 79 anos que se inscreveram nesses 12 estudos. O período de acompanhamento variou de 22 meses a 33 anos.



Para aqueles no braço de controle que não receberam MBS, 3.054.481 foram inscritos vs 656.762 que receberam MBS. A maioria dos pacientes era do sexo feminino. Vale ressaltar que 4 estudos identificaram a incidência de câncer pancreático em pessoas com diabetes tipo 2 para aqueles que foram submetidos a MBS.



O efeito do MBS no câncer pancreático foi avaliado em pacientes com e sem diabetes tipo 2, e houve uma tendência favorável do MBS para aqueles com diabetes vs aqueles sem. No entanto, não houve associação significativa (RR = 0,51.



O estudo demonstrou que indivíduos com obesidade e diabetes tipo 2 podem se beneficiar mais do MBS do que aqueles sem diabetes tipo 2. Na análise de subgrupo com base na presença ou ausência de diabetes tipo 2, o MBS foi associado a uma redução de 44% no risco de câncer pancreático entre indivíduos com obesidade, mas sem diabetes tipo 2, enquanto uma redução de risco de 79% foi observada em indivíduos com obesidade e diabetes tipo 2.



Para investigar se indivíduos com obesidade e diabetes tipo 2 podem se beneficiar ainda mais do MBS, os autores realizaram uma análise adicional no grupo MBS entre indivíduos com diabetes tipo 2 e não diabetes tipo 2. Embora não tenham encontrado nenhuma associação estatisticamente significativa entre a presença de diabetes tipo 2 e redução do risco pancreático, uma tendência favorável foi observada nos indivíduos com diabetes tipo 2.



As análises de subgrupos foram divididas por continente e tipo de MBS. Seis estudos na América, 1 na Ásia e 3 na Europa foram incluídos. Houve um risco significativamente menor de câncer pancreático na América (RR = 0,70) e na Europa (RR = 0,27) após MBS. A heterogeneidade nos estudos americanos e asiáticos foi de 0%.



Um total de 3 estudos teve pacientes submetidos à gastrectomia vertical (GV), e 5 estudos tiveram pacientes submetidos ao Bypass Gástrico em Y de Roux (RYGB). Para aqueles no grupo GV, a incidência de câncer pancreático foi de 0,06% vs 0,31% no grupo controle. Com base nos tipos de MBS, houve uma diferença significativa entre o grupo GV (RR = 0,24) e o grupo RYGB vs o grupo controle (RR = 0,52). Além disso, não houve diferenças significativas entre os 2 tipos de procedimentos MBS (RR = 1,32). Em relação ao viés de publicação, o teste de Egger não mostrou nenhum para aqueles com e sem diabetes tipo 2.



Esse importante estudo tem implicações clínicas, pois as descobertas sugerem que o MBS pode reduzir o risco de câncer de pâncreas em populações obesas com ou sem diabetes tipo 2. O papel do BS representa uma intervenção promissora que pode beneficiar essa população de alto risco ao reduzir o risco de desenvolver malignidades relacionadas à obesidade.