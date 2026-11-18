O corpo de um jovem de 23 anos que desapareceu nas águas do Ribeirão Santa Juliana, no município de mesmo nome, no Alto Paranaíba, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (18). A vítima estava desaparecida desde segunda-feira (16), quando se afogou enquanto pescava no local.

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De acordo com os bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 14h, nas proximidades do ponto onde o jovem havia sido visto pela última vez.

Os militares da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araxá foram acionados às 18h10 de segunda-feira, após testemunhas relatarem o afogamento. As buscas começaram na manhã de terça-feira (17), depois do reconhecimento da área, mas precisaram ser interrompidas ao anoitecer devido à falta de visibilidade e às condições de segurança.

Os trabalhos foram retomados nas primeiras horas desta quarta-feira. As operações enfrentaram dificuldades porque o volume de água do ribeirão estava muito acima do normal em razão das chuvas recentes na região.

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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar os trabalhos no local.