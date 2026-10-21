Caminhão-baú derruba poste na Pampulha, em BH
Fiação ficou caída sobre o veículo e um enxame de abelhas preso ao poste complicou ainda mais o resgate; bombeiros retiraram os ocupantes do caminhão em segurança
compartilhe
Um caminhão-baú bateu contra um poste no Bairro Castelo, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (20/10) e o derrubou. A colisão ocorreu depois de o motorista ter realizado uma manobra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 16h na Rua Castelo de Setúbal, na altura do número 130.
A fiação caiu sobre a lataria do veículo e o condutor do caminhão e mais dois passageiros ficaram presos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.
A Cemig foi acionada para desligar a energia, pois havia risco de eletrocussão. Os bombeiros retiraram os três homens em segurança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Também havia um enxame de abelhas no poste. Com a queda da estrutura, os insetos ficaram alvoroçados. Os militares também afastaram as abelhas para evitar o risco de picadas.