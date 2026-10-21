Caminhão-baú derruba poste na Pampulha, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um caminhão-baú bateu contra um poste no Bairro Castelo, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (20/10) e o derrubou. A colisão ocorreu depois de o motorista ter realizado uma manobra.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 16h na Rua Castelo de Setúbal, na altura do número 130.

A fiação caiu sobre a lataria do veículo e o condutor do caminhão e mais dois passageiros ficaram presos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.

A Cemig foi acionada para desligar a energia, pois havia risco de eletrocussão. Os bombeiros retiraram os três homens em segurança.

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Também havia um enxame de abelhas no poste. Com a queda da estrutura, os insetos ficaram alvoroçados. Os militares também afastaram as abelhas para evitar o risco de picadas.

