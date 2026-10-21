Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO SEGUIDA DE ATROPELAMENTO

Carro bate em moto e atropela mulher em avenida de BH; veja o vídeo

Pedestre atravessa a via quando foi atingida pelos veículos após colisão na Avenida Tereza Cristina, na Região Barreiro; motociclista também ficou ferido

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 05:58

compartilhe

×
Imagens flagraram o momento em que um carro bate em um moto e, em seguida, atingem a pedestre
Imagens flagraram o momento em que um carro bate em um moto e, em seguida, atingem a pedestre crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher foi atropelada na Avenida Teresa Cristina, no Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (20/10). Imagens de câmera de segurança mostram que ela atravessava a via quando um carro bateu em uma moto e, em seguida, a atingiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o caso ocorreu por volta das 18h30 de ontem, na altura do número 4.140. A pedestre teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. Ela afirmou aos bombeiros que procuraria atendimento por meios próprios.

Leia Mais

Segundo os militares, o motociclista teve várias escoriações e sangramento na região da lombar. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, na mesma região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os veículos envolvidos no acidente ficaram sob custódia da BHTRANS.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito atropelamento bh bombeiros colisao moto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay