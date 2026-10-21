Carro bate em moto e atropela mulher em avenida de BH; veja o vídeo
Pedestre atravessa a via quando foi atingida pelos veículos após colisão na Avenida Tereza Cristina, na Região Barreiro; motociclista também ficou ferido
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Uma mulher foi atropelada na Avenida Teresa Cristina, no Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (20/10). Imagens de câmera de segurança mostram que ela atravessava a via quando um carro bateu em uma moto e, em seguida, a atingiu.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o caso ocorreu por volta das 18h30 de ontem, na altura do número 4.140. A pedestre teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. Ela afirmou aos bombeiros que procuraria atendimento por meios próprios.
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Segundo os militares, o motociclista teve várias escoriações e sangramento na região da lombar. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, na mesma região.
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Os veículos envolvidos no acidente ficaram sob custódia da BHTRANS.