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SÃO FRANCISCO DA GLÓRIA

Feminicídio: suspeito de matar mulher a facadas é preso na Zona da Mata

Depois de cometer o crime, suspeito fugiu para outra cidade na mesma região; ele foi preso pela Polícia Militar

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 05:53

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Faca usada no crime foi apreendida pela polícia
Faca usada no crime foi apreendida pela polícia crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a mulher, de 40, a facadas em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (20/10).

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher, identificada como Maria Rita da Rocha, foi encontrada dentro da casa dela, localizada na Rua Raimundo Pereira Bahia, no Centro da cidade. Ela teria levado várias facadas do companheiro.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para o município de Fervedouro, na mesma região.

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A PM localizou o autor do crime e o prendeu. Como ele estava machucado, foi encaminhado para atendimento médico em Carangola, também na Zona da Mata.

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