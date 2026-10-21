Feminicídio: suspeito de matar mulher a facadas é preso na Zona da Mata
Depois de cometer o crime, suspeito fugiu para outra cidade na mesma região; ele foi preso pela Polícia Militar
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Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a mulher, de 40, a facadas em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (20/10).
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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher, identificada como Maria Rita da Rocha, foi encontrada dentro da casa dela, localizada na Rua Raimundo Pereira Bahia, no Centro da cidade. Ela teria levado várias facadas do companheiro.
Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para o município de Fervedouro, na mesma região.
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A PM localizou o autor do crime e o prendeu. Como ele estava machucado, foi encaminhado para atendimento médico em Carangola, também na Zona da Mata.