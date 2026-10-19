BR-040 terá faixa interditada por três meses; veja o trecho em MG

A BR-040 terá uma faixa interditada a partir desta segunda-feira (19/10), na altura do km 603, no Bairro Pires, em Congonhas, na Região Central de Minas. A interdição será no sentido Juiz de Fora e deve durar aproximadamente 90 dias, devido às obras de duplicação da rodovia.

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Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, o bloqueio será necessário para a construção de um muro de contenção, que permitirá a ampliação da pista.

Durante os trabalhos, o trânsito continuará fluindo por uma faixa. Não haverá interdição no sentido Belo Horizonte.

A área das obras será isolada por barreiras de concreto, para separar o tráfego dos trabalhadores e equipamentos.

“Durante a execução dos serviços, é fundamental que os motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e mantenham a atenção ao passar pelo trecho”, orientou o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavali.

Duplicação da BR-040

Com investimento de R$ 74,2 milhões e previsão de conclusão em agosto de 2027, o projeto de duplicação da BR-040 em Congonhas prevê melhorias para motoristas, pedestres e ciclistas.

Além da ampliação da pista, estão previstas a instalação de uma barreira central para separar os sentidos da rodovia, a construção de acostamentos, 3,46 quilômetros de vias marginais e 3,23 quilômetros de ciclovias.

O projeto também inclui passeios para pedestres, uma passarela no km 607, na região do Bairro Campo das Flores, e intervenções nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta.

Os trabalhos preparatórios começaram em agosto e incluem terraplenagem, implantação de sistemas de drenagem, construção de estruturas de contenção e intervenções em áreas rochosas.

Outras intervenções previstas

A concessionária também planeja antecipar obras em aproximadamente seis quilômetros de trechos considerados pontos de afunilamento da BR-040, em Congonhas.

As intervenções previstas incluem as pontes sobre o Córrego dos Macaquinhos, no km 613, e o Rio Maranhão, no km 616,5, além do viaduto sobre a ferrovia, no km 616,8.

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Em caso de necessidade, os motoristas podem entrar em contato com a EPR Via Mineira pelo telefone 0800 003 1040.