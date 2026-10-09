"Asas indomáveis", diz coronel após morte de militares em queda de avião

Três oficiais da Polícia Militar (PMMG) morreram ontem em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pégasus 17, da corporação, em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço. A informação foi confirmada pela própria PM, que lamentou as mortes. A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

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"Talvez essa seja a coletiva mais difícil da minha vida", iniciou o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da PM em conversa com jornalistas no início da noite desta sexta-feira (9/10).

Os oficiais mortos foram identificados como o tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); a 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e a 1ª tenente Alice Almeida. A aeronave era utilizada para o transporte de órgãos.



"Perdemos três asas indomáveis, pessoas que faziam um trabalho importantíssimo. Foram mais de 2 mil transplantes e boa parte deles na mão do tenente-coronel Silvestre", declarou Flávio Santigo, emocionado.

Silvestre integrava os quadros da Polícia Militar há mais de 20 anos e era o instrutor mais capacitado da corporação, com mais de 5 mil horas e voo, segundo o coronel Santiago. Natural de Belo Horizonte, ele tinha 49 anos e deixou a esposa e três filhos.

Ainda segundo o diretor de comunicação, a tenente Gabriel Emília, também natural de Belo Horizonte, tinha, em média, 300 horas de voo e foi a primeira piloto mulher habilitada de aeronave de asa fixa do ComAvE. A policial, de 35 anos, havia retornado da licença-maternidade recentemente. Deixou o marido e dois filhos pequenos. Já a tenente Alice, do Sul de Minas, também acumulava cerca de 300 horas de voo. Tinha 34 anos.

Segundo nota do Governo de Minas, no momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

A QUEDA

A PM informou, durante a coletiva de imprensa, que o Pégasus 17, um bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59. Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do km 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

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No comunicado, o Governo manifestou profundo pesar pela morte dos três policiais militares e decretou luto oficial de três dias em todo o estado.