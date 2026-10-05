Preservação exemplar

Guardiã de bens culturais extraordinários, a Arquidiocese de Mariana inaugura na próxima sexta-feira (9/10) um espaço essencial à preservação de imagens, paramentos litúrgicos, prataria, louças e outros tesouros sacros. Ocupando o histórico imóvel Casa Santo Estevão, no Centro de Mariana, o equipamento reúne Reserva Técnica de Acervos e Laboratórios de Conservação e Restauro, com inauguração marcada para as 9h e bênção do arcebispo metropolitano dom Airton José dos Santos.

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Inédita em dioceses mineiras, ao reunir no mesmo local reserva técnica e laboratório, a iniciativa contempla guarda, controle, higienização, restauro, conservação e preservação. No foco, se encontram objetos de fé das diversas igrejas existentes nas paróquias vinculadas à arquidiocese mais antiga de Minas. O laboratório, especificamente, funcionará como ambiente técnico para profissionais recuperarem as obras, sejam elas de madeira, tecido, gesso, mármore, pedra-sabão, metal etc.



“Trata-se de um avanço na conservação do patrimônio sacro da nossa arquidiocese, pois garante condições adequadas para guarda, conservação e restauro das peças destinadas ao local”, diz a gestora do novo espaço, Águeda Maria Gomes dos Anjos, administradora com especialização em patrimônio. Entre as centenas de bens sob guarda, estão alguns de templos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, em Barra Longa, atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão (rejeitos de mineração), em 5 de novembro de 2015.



Também na Reserva Técnica se vê o acervo da Igreja Nossa Senhora Mãe Augusta, do distrito de Socorro, em Barão de Cocais. Foram trazidas por medida de segurança quando moradores deixaram suas casas diante da ameaça de rompimento de estruturas de mineração. Após a inauguração, conforme a Arquidiocese de Mariana, o casarão (Rua Monsenhor Horta, 51, Rosário) não ficará aberto ao público para visita ou contemplação do acervo.



TERRITÓRIO

Com o título de Primaz de Minas, a Arquidiocese de Mariana dispõe de um território que ocupa aproximadamente um quinto do estado, estando presente em 79 municípios mineiros, onde há 137 paróquias e cerca de 1,8 mil comunidades (urbanas e rurais). Entre os monumentos de destaque mundial, com reconhecimento pela Unesco, se encontram o Centro Histórico de Ouro Preto e o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas.



A história começa em 6 de dezembro de 1745, quando, por meio da bula papal “Candor lucis aeternae”, de Bento XIV, são criadas as dioceses de Mariana e de São Paulo, e as prelazias de Goiás e Cuiabá. Em 17 de dezembro de 1748, houve a posse canônica do primeiro bispo de Mariana, dom Frei Manoel da Cruz. Assim, ela se tornava, no cenário brasileiro, a sexta diocese – e primeira fora do literal brasileiro. Antes da chegada de dom Frei Manoel da Cruz, Minas “obedecia” aos bispos do Rio de Janeiro.

QUILOMBO DE PINHÕES, NA GRANDE BH...

Com mais de 300 anos de história, o Quilombo de Pinhões, em Santa Luzia, na Grande BH, está em plena comemoração da 117ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, na Paróquia Bom Jesus de Nossa Senhora Aparecida. O ponto alto será no próximo domingo (11/10), começando o dia com o tradicional café de acolhida (9h) ao Congado Nossa Senhora do Rosário, na residência da “rainha” Maria Antônia Diniz dos Santos, que sairá em cortejo. Em seguida, haverá o cortejo do “rei” Eudes Diniz e, depois (11h), moradores, visitantes e toda a “corte” vão acompanhar o rei e a rainha até a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A programação inclui missa solene (11h30) celebrada pelo padre Onofre Júnior, com a presença de toda a comunidade quilombola de Pinhões, pastorais e demais devotos, e procissão (17h), ao som da Filarmônica do Santíssimo Sacramento de Taquaraçu de Minas. A missa de encerramento será às 18h, celebrada pelo padre Fernando Fagundes.

...FESTEJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Durante toda esta semana, há missas, recitação do terço, atividades culturais e outras atividades na Paróquia Bom Jesus de Nossa Senhora Aparecida. O encerramento da 117ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, de Pinhões, ocorrerá na segunda-feira (12). Pinhões surgiu em 1708 com os escravizados que foram trabalhar na construção do Mosteiro de Macaúbas, distante 5 quilômetros. Depois, ficaram morando no local entre as antigas sesmarias de Macaúbas e Bicas. Em março de 2017, a comunidade foi reconhecida como quilombo pela Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura.

PAREDE DA MEMÓRIA

Hoje, 5 de outubro, é dia de São Benedito, dono de uma legião de devotos em Minas e protetor dos cozinheiros, confeiteiros e demais profissionais do setor de alimentação. Mantendo a tradição aqui neste espaço, aproveitamos a data para lembrar que há muitas imagens de devoção ao santo desaparecidas. Entre elas, esta (foto) do Museu Regional do Sul de Minas, que fica em Campanha. Na madrugada de 7 de março de 1994, após arrombamento do equipamento cultural, a peça do século 19 foi furtada, juntamente com outras. Em madeira policromada e 56,6 centímetros de altura, a escultura traz na mão direita um pano branco e, na esquerda, uma cesta com pães nos tons de ocre e marrom. A imagem é procurada pelas autoridades, com informações detalhadas na plataforma Sondar do Ministério Público de Minas Gerais (sondar.mpmg.mp.br), na qual podem ser feitas denúncias.

HENRIQUETA LISBOA

Homenagem a Henriqueta Lisboa (1901-1985), poetisa e primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras, em sua terra natal, Lambari. Na próxima sexta-feira (9), às 18h, no Casino do Lago, haverá o encerramento de “Efemérides de 40 anos de saudades de Henriqueta Lisboa”, que começou em 9 de outubro de 2025 em Poços de Caldas. Promoção da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras e Biblioteca Pública Municipal Basílio de Magalhães. Na oportunidade, haverá conferência do professor da UFMG, Reinaldo Marques.



DESRESPEITO AO PATRIMÔNIO

Não faltava mais nada! Durante as festividades em honra a Nossa Senhora das Mercês, em Ouro Preto, foi furtado o varal de lâmpadas, mais conhecido por “gambiarra”, que ornamentava o adro da igreja localizada no Centro Histórico. No total, sumiram 20 metros de fio na madrugada de 25 de setembro. A Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora das Mercês e Perdões divulgou nota de repúdio e indignação diante do “desrespeito ao patrimônio da instituição”.

BENS CULTURAIS

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Abertas até quinta-feira (8) as inscrições para o 7º Seminário Igreja e Bens Culturais, que ocorrerá em Mariana, na Região Central de Minas, de 13 a 16 de outubro. Promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Leste 2 e com o tema “Museus eclesiásticos: Espaço de evangelização, cultura e diálogo”, o encontro será no auditório do Hotel Providência, no Centro Histórico da cidade. Interessados devem acessar eventoscnbbleste2.org.br