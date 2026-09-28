BH pode ter o dia mais quente do ano pelo 2º dia seguido? Veja previsão
Capital mineira registrou 35,6°C nesse domingo (27), maior temperatura de 2026; nesta segunda, máxima prevista é de 34°C
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Belo Horizonte registrou nesse domingo (27/9) o dia mais quente de 2026, mas o recorde não deve ser superado pelo segundo dia consecutivo. Para esta segunda-feira (28/9), a previsão indica máxima de 34°C na capital mineira.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista já é de 20°C. Apesar do calor, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada durante a tarde.
Se nesta segunda os termômetros devem ficar abaixo do recorde, a situação pode mudar já na terça-feira (29/9). De acordo com a previsão do Inmet, a temperatura pode chegar aos 37°C, marca que, se confirmada, superaria a maior temperatura registrada na capital neste ano.
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BH bateu recorde no domingo
Os termômetros chegaram aos 35,6°C em Venda Nova, às 15h25 desse domingo, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. No mesmo horário, a umidade relativa do ar chegou a 25%.
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A marca superou os 35,4°C registrados na Pampulha em 30 de agosto, que até então representavam a maior temperatura de 2026.
Maiores temperaturas registradas em BH em 2026
- 27/9 — 35,6°C — Venda Nova (PBH)
- 30/8 — 35,4°C — Pampulha (Inmet)
- 22/9 — 35,2°C — Venda Nova (PBH)
- 1º/1 — 34,8°C — Venda Nova (PBH)
- 9/8 — 34,7°C — Venda Nova (PBH)
- 12/9 — 34,6°C — Pampulha (Inmet)
- 10/8 — 34,5°C — Venda Nova (PBH)
- 5/9 — 34,3°C — Pampulha (Inmet)
- 26/9 — 34,2°C — Pampulha (Inmet)
- 21/8 — 33,5°C — Venda Nova (PBH)