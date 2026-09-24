Duas Hilux batem de frente e deixam 5 feridos em rodovia de MG

Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre duas caminhonetes Toyota Hilux na noite dessa quarta-feira (23/9), na MGC-179, entre Machado e Alfenas, no Sul de Minas.

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O acidente aconteceu próximo ao km 8 da rodovia e mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as informações iniciais, as duas caminhonetes bateram de frente. Cinco pessoas sofreram ferimentos diversos e precisaram de atendimento.

Imagem divulgada pelos bombeiros mostram que a parte frontal de ambos os carros ficaram destruídas.

As vítimas foram socorridas pelas equipes de emergência e encaminhadas ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão nem detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.