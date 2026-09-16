Batida entre ônibus e carreta deixa 5 mortos e 9 feridos na BR-116

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta deixou cinco pessoas mortas e pelo menos nove feridas na noite dessa terça-feira (15/9), na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha.

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Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 24 da rodovia, no entroncamento conhecido como Trevo de Cariri, próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o atendimento às vítimas.

Por volta das 21h45, a BR-116 permanecia interditada nos dois sentidos e ainda não havia previsão de liberação. Conforme atualização da PRF, a pista foi liberada às 0h35 desta quarta-feira (16/9).

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das cinco vítimas que morreram nem informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

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As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. A ocorrência permanece em atendimento.