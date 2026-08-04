Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NAS ESTRADAS

Idoso morre em colisão frontal entre Saveiro e Polo na BR-262

Acidente ocorreu em Uberaba; passageira do Polo ficou ferida e foi levada ao hospital

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/08/2026 05:55 - atualizado em 04/08/2026 05:57

compartilhe

SIGA
×
Batida de frente entre Saveiro e Polo mata idoso em rodovia federal
Batida de frente entre Saveiro e Polo mata idoso em rodovia federal crédito: PRF/Reprodução

Um idoso de 75 anos morreu em uma colisão frontal entre uma Volkswagen Saveiro e um Volkswagen Polo nessa segunda-feira (3/8), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 825,9 da rodovia. O motorista da Saveiro morreu no local.

Já no Polo, a passageira sofreu ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital Universitário de Uberaba. O condutor do veículo saiu ileso.

Leia Mais

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas da colisão serão investigadas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito colisao-frontal minas-gerais uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay