Idoso morre em colisão frontal entre Saveiro e Polo na BR-262

Um idoso de 75 anos morreu em uma colisão frontal entre uma Volkswagen Saveiro e um Volkswagen Polo nessa segunda-feira (3/8), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 825,9 da rodovia. O motorista da Saveiro morreu no local.

Já no Polo, a passageira sofreu ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital Universitário de Uberaba. O condutor do veículo saiu ileso.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas da colisão serão investigadas.