Batida entre carreta e ônibus deixa dois mortos e 15 feridos em MG

Duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após uma carreta boiadeira bater na traseira de um ônibus da empresa Novo Horizonte na noite dessa quinta-feira (16/7), na BR-135, em Buenópolis, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 23h40, no Km 507 da rodovia. A carreta e o ônibus seguiam no sentido Montes Claros–Belo Horizonte quando houve a colisão.

O coletivo transportava 43 pessoas, incluindo o motorista. Quatro vítimas ficaram presas às ferragens. Duas delas morreram no local, enquanto as outras duas foram resgatadas com vida pelos bombeiros.

Além das vítimas presas, outras 12 pessoas com ferimentos leves e moderados foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais de Bocaiuva e Curvelo. O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a Ecovias Norte Minas uma vítima em estado moderado foi removida para o Hospital Imaculada Conceição em Curvelo; 2 encaminhadas pelo Samu para o hospital de Buenópolis; e outras 4 levadas pelo Samu e pela ambulância de Buenópolis para Curvelo. Houve necessidade de interdição para atendimento. No momento, tráfego fluindo em pare e siga.

Cinco militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, com apoio do Samu, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da concessionária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização