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TRAGÉDIA

Batida entre carreta e ônibus deixa dois mortos e 15 feridos em MG

Acidente mobilizou bombeiros, Samu e PM Rodoviária; duas vítimas morreram presas às ferragens

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/07/2026 06:39 - atualizado em 17/07/2026 06:57

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Carreta bateu na traseira de ônibus e deixou mortos na BR-135, em MG
Carreta bateu na traseira de ônibus e deixou mortos na BR-135, em MG crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após uma carreta boiadeira bater na traseira de um ônibus da empresa Novo Horizonte na noite dessa quinta-feira (16/7), na BR-135, em Buenópolis, na Região Central de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 23h40, no Km 507 da rodovia. A carreta e o ônibus seguiam no sentido Montes Claros–Belo Horizonte quando houve a colisão.

O coletivo transportava 43 pessoas, incluindo o motorista. Quatro vítimas ficaram presas às ferragens. Duas delas morreram no local, enquanto as outras duas foram resgatadas com vida pelos bombeiros.

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Além das vítimas presas, outras 12 pessoas com ferimentos leves e moderados foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais de Bocaiuva e Curvelo. O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a Ecovias Norte Minas uma vítima em estado moderado foi removida para o Hospital Imaculada Conceição em Curvelo; 2 encaminhadas pelo Samu para o hospital de Buenópolis; e outras 4 levadas pelo Samu e pela ambulância de Buenópolis para Curvelo. Houve necessidade de interdição para atendimento. No momento, tráfego fluindo em pare e siga.

Cinco militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, com apoio do Samu, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da concessionária. 

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