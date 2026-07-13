Carro capota, despenca de ponte e vai parar em trilhos na BR-262

Um carro com uma família de Contagem saiu da pista, capotou e parou sobre uma linha férrea na tarde desse domingo (12/7), na BR-262, em Ibiá, no Alto Paranaíba. Quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no km 612,1 da rodovia.

O veículo seguia no sentido Uberlândia–Belo Horizonte quando, após uma curva, o motorista, de 67 anos, perdeu o controle da direção, saiu para a esquerda da pista e capotou, parando sobre os trilhos da ferrovia, próximo a um viaduto.

No carro também estavam a esposa do motorista, de 62 anos, o filho do casal, de 34, e uma criança de 5 anos. Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital em Uberaba. As outras três vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Araxá.

A pista ficou interditada por mais de duas horas para o resgate das vítimas e a remoção do veículo.

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Além da PRF, atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Way-262 e funcionários responsável pela ferrovia.