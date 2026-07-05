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COPA DO MUNDO

Eliminação da Seleção frusta torcida em Belo Horizonte

Torcedores lamentam derrota para Noruega e culpam técnico Carlo Ancelotti por resultado negativo no Mundial

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Andrei Megre
Alessandra Mello
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Andrei Megre
Repórter
Alessandra Mello
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Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
05/07/2026 20:47

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Torcedor abandona bandeira no chão, após eliminação do Brasil
Torcedor abandona bandeira no chão, após eliminação do Brasil crédito: Alexandre Guzanshe/ EM/D.A.Press

A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, encerrou a participação da equipe no torneio e frustrou a expectativa da torcida por mais uma conquista mundial. As duas equipes se enfrentaram neste domingo (5/7), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A euforia nas horas que antecederam a partida foi substituída pela apreensão logo após o primeiro gol da Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo. Quando o time nórdico ampliou o placar, aos 44 minutos da etapa final, muitos torcedores que acompanhavam a partida no Bar do Orlando, o mais antigo da capital mineira, começaram a deixar o estabelecimento. Uma bandeira do Brasil foi abandonada no passeio da rua ao lado do bar.

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O clima era de tristeza e de muitas críticas ao treinador da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti, responsável pela pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990. "Era melhor o Tite", defende o comerciante Robson Coutinho, referindo-se ao treinador que comandou o Brasil nas Copas de 2018 e 2022.

“Já era”, afirmou o estudante de direito Tomaz Andrade, de 23 anos, que dizia ter certeza de que o Brasil venceria a Noruega, quebrando o tabu de nunca ter derrotado os europeus. "Cheguei superconfiante, principalmente no Vini Júnior, mas não foi dessa vez", lamenta o jovem, que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo.

No Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, a derrota brasileira também provocou lágrimas. O norueguês Haaland marcou dois gols que destruíram o sonho do hexacampeonato e abalaram torcedores por todo o país.

Clima de desconfiança com o camisa 9 norueguês 

Com céu nublado e pouco otimismo, a Seleção Brasileira já entrou em campo sob clima de desconfiança, com atenção especial voltada ao camisa 9 da Noruega, o craque Erling Haaland. "Não estava muito otimista. Sabia que poderia ter algum problema. Já saí de casa com medo do Haaland", confidenciou a advogada Clara Fernandes. Aos 24 anos, ela não se lembra da última conquista mundial do Brasil.

O primeiro susto veio logo no início da partida, com um gol da Noruega anulado por impedimento. O alerta estava ligado. Ainda assim, o Brasil teve uma grande chance de responder: Matheus Cunha foi derrubado na área e sofreu pênalti. Bruno Guimarães cobrou, mas parou na defesa do goleiro Nyland, que teve atuação decisiva.

Problema coletivo e falta de raça

Apesar da chance desperdiçada, os torcedores não apontam o camisa 8 como único responsável pela eliminação. Para muitos, o problema é coletivo e recorrente. Esta foi a sexta vez consecutiva que o Brasil caiu diante de uma seleção europeia em mata-matas de Copa do Mundo — a terceira diante de uma equipe sem título.

"Eu sinto que falta comprometimento da Seleção Brasileira há muito tempo. A Seleção não é mais a mesma. Não vejo a mesma raça de antes. Falta também a população se enxergar na Seleção", lamentou Henrique Gessner, estudante de 20 anos, que também nunca viu o Brasil campeão.

"O que faltou foi raça. Faltou querer ganhar, marcar em cima, buscar o gol", analisou o economista Walace Peixoto. "O Ancelotti foi muito mal. Ele precisava montar um time mais combativo, tanto para atacar quanto para se defender."

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Uma das decisões mais controversas do treinador foi a entrada do atacante Neymar Jr., que substituiu Gabriel Martinelli aos 13 minutos do segundo tempo. A mudança gerou reações divididas. Enquanto parte da torcida vibrou, outros duvidaram da capacidade do atacante, de 34 anos, de resolver os problemas da equipe. Neymar ainda marcou o único gol brasileiro, de pênalti, já nos acréscimos, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

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