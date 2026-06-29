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PREVISÃO DO TEMPO

Brasil x Japão: como fica o tempo em BH durante o jogo desta segunda?

Torcedores que vão assistir à partida das 14h em bares ou telões externos em BH podem esperar céu limpo e tempo firme; confira as temperaturas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/06/2026 05:39 - atualizado em 29/06/2026 05:41

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BH tem dia mais frio do ano; umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde
Em dia de jogo, BH deve ter tempo firme, mas índice de umidade relativa do ar fica baixo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Os torcedores belo-horizontinos podem ficar despreocupados nesta segunda-feira (29/6), pois a previsão do tempo indica que Belo Horizonte terá céu firme em dia de jogo do Brasil.

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Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu predominantemente claro, com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Devido à ação dos ventos, a sensação de frio será ainda maior.

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A temperatura mínima prevista é de 12 °C e a máxima pode chegar a 26 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, no período da tarde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Devido ao tempo seco em dia de jogo, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado ou moderado porque o álcool inibe um hormônio antidiurético, causando forte desidratação. Em um clima com baixa umidade, essa desidratação interna é somada à perda de água pela respiração e pele, agravando os riscos à saúde.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. A única região com possibilidade de chuva – e fraca – é o Jequitinhonha. Lá, a previsão indica céu parcialmente nublado com chance de chuvisco.

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No Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o dia é de céu parcialmente nublado. Já no Noroeste e Norte, o dia é de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima de até 31 °C no Norte do estado.

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