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TRÁFICO DE DROGAS

Quase 3 mil pedras de crack são apreendidas durante operação em BH

Um homem foi preso durante a Operação Cerco Fechado; cocaína, maconha, celulares e uma motocicleta também foram apreendidos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/06/2026 05:36 - atualizado em 26/06/2026 05:37

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A PM apreendeu 2.900 pedras de substância análoga a crack, além de outras seis porções da mesma droga
A PM apreendeu 2.900 pedras de substância análoga a crack, além de outras seis porções da mesma droga crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso nessa quinta-feira (25/6) durante uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo a PM, a ação ocorreu na Rua Monte Alegre, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a Operação Cerco Fechado.

Durante a ocorrência, os militares prenderam um suspeito e apreenderam 2.900 pedras de substância análoga a crack, além de outras seis porções da mesma droga.

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Também foram recolhidos 565 pinos de substância análoga à cocaína, 212 porções de maconha, dois celulares e uma motocicleta.

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito preso, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

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A ocorrência será investigada.

Tópicos relacionados:

bh crack operacao pm

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