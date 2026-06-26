Quase 3 mil pedras de crack são apreendidas durante operação em BH
Um homem foi preso durante a Operação Cerco Fechado; cocaína, maconha, celulares e uma motocicleta também foram apreendidos
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Um homem foi preso nessa quinta-feira (25/6) durante uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Segundo a PM, a ação ocorreu na Rua Monte Alegre, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a Operação Cerco Fechado.
Durante a ocorrência, os militares prenderam um suspeito e apreenderam 2.900 pedras de substância análoga a crack, além de outras seis porções da mesma droga.
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Também foram recolhidos 565 pinos de substância análoga à cocaína, 212 porções de maconha, dois celulares e uma motocicleta.
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Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito preso, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.
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A ocorrência será investigada.