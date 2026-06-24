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Quina de São João: Minas é o 2º estado com mais vencedores

Com 15 vencedores na história do sorteio, o estado se destaca no ranking da sorte; confira as cidades mineiras mais 'pés-quentes' na loteria

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
24/06/2026 16:34 - atualizado em 24/06/2026 16:39

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Quina de São João: Minas é o 2º estado com mais vencedores
Bilhetes da Quina de São João, sorteio especial com prêmio estimado em R$ 260 milhões, que ocorrerá em 28 de junho. crédito: Agência Brasil/ Marcelo Casal Jr

A Quina de São João, sorteio especial realizado uma vez por ano desde 2011, tem um prêmio estimado em R$ 260 milhões. O sorteio está programado para o domingo (28/6), às 14h, e a aposta simples custa R$ 3,00.

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Minas Gerais é o segundo estado com mais ganhadores na história do prêmio, acumulando 15 vencedores. Segundo um levantamento da Caixa, três apostadores da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já foram premiados desde o início do concurso.

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Ranking da sorte

Historicamente, São Paulo lidera o ranking nacional com 37 apostas premiadas entre 2011 e 2025. A capital paulista se destaca com 19 sorteios contemplados.

O estado mineiro ocupa a segunda colocação, com 15 conquistas registradas até 2025. No território mineiro, as cidades mais sortudas são:

  • Belo Horizonte: líder absoluta no estado, com 6 apostas vitoriosas;

  • Uberaba: o município no Triângulo Mineiro soma 2 apostas premiadas;

  • Cidades do interior: o histórico mineiro também inclui apostas registradas em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro; Conceição das Alagoas, microrregião de Uberaba; Gouveia, localizada no alto vale do Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço; Carmo da Mata e Conceição do Pará, ambas no Centro-Oeste de Minas; Contagem, Região Metropolitana de BH e Unaí, no Noroeste de Minas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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