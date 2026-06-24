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INCÊNDIO

Incêndio atinge praça de alimentação de shopping em MG

Chamas começaram em uma fritadeira elétrica durante a madrugada; ninguém ficou ferido

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/06/2026 06:39 - atualizado em 24/06/2026 06:41

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Fritadeira pega fogo e mobiliza bombeiros em shopping de Varginha
Fritadeira pega fogo e mobiliza bombeiros em shopping de Varginha crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta quarta-feira (24/6) em um estabelecimento da praça de alimentação de um shopping center em Varginha, no Sul de Minas.

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Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h30. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o foco do incêndio estava concentrado em uma fritadeira elétrica instalada no estabelecimento comercial.

Antes da chegada das equipes, os vigilantes do shopping iniciaram o combate às chamas utilizando os equipamentos de prevenção disponíveis na edificação, o que ajudou a conter o avanço do fogo.

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Durante a ocorrência, o sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) do shopping foi acionado e contribuiu para o controle da situação.

Os bombeiros realizaram o combate final e a eliminação dos focos remanescentes com a utilização de extintores de incêndio de pó químico da classe ABC.

Ao todo, seis extintores foram utilizados durante a operação, além do sistema fixo de combate a incêndio da edificação.

Ninguém ficou ferido. Após a eliminação dos riscos e a conclusão dos procedimentos de segurança, o local foi deixado sob responsabilidade da administração do shopping e dos responsáveis pelo estabelecimento.

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As causas do princípio de incêndio não foram informadas.

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