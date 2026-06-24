Onça-parda morre atropelada na BR-381

Uma onça-parda morreu ao ser atropelada nessa terça-feira (23/6), na BR-381, no Vale do Rio Doce.

Segundo a concessionária Nova 381, o atropelamento ocorreu no km 299 da rodovia, no sentido Governador Valadares, próximo ao túnel no trecho de Antônio Dias.

O animal morreu no local. Após o acidente, o corpo da onça-parda foi recolhido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o felino caído às margens da rodovia logo após o atropelamento.

A concessionária não informou as circunstâncias do acidente nem qual veículo atingiu o animal.

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Segundo a associação Onçafari, a onça-parda é um dos maiores felinos do Brasil e costuma habitar áreas de mata e regiões montanhosas. Além disso, a associação informa que os atropelamentos do animal em rodovias são uma das principais ameaças à conservação da espécie.