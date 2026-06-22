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ACIDENTE GRAVE

BR-381: grave acidente interdita rodovia em Caeté, na Grande BH

Colisão no km 422, no trecho conhecido como Curva das Bananas, bloqueia a rodovia no sentido Belo Horizonte

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
22/06/2026 07:17 - atualizado em 22/06/2026 07:17

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A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho
A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo dois carros interdita a BR-381 na manhã desta segunda-feira (22/6), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorre na altura do km 422, no trecho conhecido como Curva das Bananas.

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Com o bloqueio da pista, o trânsito fica congestionado e motoristas enfrentam longas filas na rodovia. Segundo relatos de condutores, o fluxo está parado no sentido Belo Horizonte. As causas do acidente ainda não foram informadas. 

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Equipes da concessionária Nova 381 atuam no local para atendimento da ocorrência, controle do tráfego e liberação da pista. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre feridos. 

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho e a respeitarem a sinalização implantada pelas equipes de atendimento.

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Matéria em atualização

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