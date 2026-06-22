BR-381: grave acidente interdita rodovia em Caeté, na Grande BH

Um acidente envolvendo dois carros interdita a BR-381 na manhã desta segunda-feira (22/6), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorre na altura do km 422, no trecho conhecido como Curva das Bananas.

Com o bloqueio da pista, o trânsito fica congestionado e motoristas enfrentam longas filas na rodovia. Segundo relatos de condutores, o fluxo está parado no sentido Belo Horizonte. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Equipes da concessionária Nova 381 atuam no local para atendimento da ocorrência, controle do tráfego e liberação da pista. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre feridos.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho e a respeitarem a sinalização implantada pelas equipes de atendimento.

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Matéria em atualização