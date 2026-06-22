Jovem de 20 anos é baleado na cabeça após tentar assaltar motorista em BH

Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser baleado na cabeça na noite desse domingo (21/6), na Praça Bagatelle, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele teria participado de uma tentativa de assalto contra um homem que reagiu e efetuou um disparo.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Aeroporto da Pampulha, onde acontecia um evento gastronômico. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados após a informação de que havia uma pessoa caída com ferimento provocado por arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima, em estado grave, para o Hospital João XXIII.

Durante o atendimento, os policiais encontraram uma cápsula deflagrada e iniciaram levantamentos para esclarecer a dinâmica do caso. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela corporação mostraram que dois homens se aproximaram de um veículo estacionado na praça e anunciaram um assalto.bh

De acordo com a PM, o motorista estava acompanhado de uma mulher e de uma criança quando foi abordado. Os suspeitos tentaram roubar uma corrente de ouro que ele usava no pescoço. Nesse momento, o homem reagiu, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, atingindo um dos assaltantes na cabeça.

O segundo suspeito fugiu correndo em direção à avenida e ainda não foi localizado. Já o autor do disparo deixou o local logo após a ocorrência, seguindo pela Avenida General Aranha. Até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido identificado.

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Conforme a Polícia Militar, o jovem baleado possui diversas passagens por furto.