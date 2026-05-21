Bairros de cidade da Grande BH terá falta de água nesta quinta (21/5)
A Copasa informou que alguns bairros de Contagem, na Grande BH devem ser afetados por uma manutenção emergencial
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O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será afetado por falta de água nesta quinta-feira (21). Segundo a Copasa, a instabilidade vai ocorrer devido a uma manutenção emergencial na rede.
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Os bairros que serão afetados são:
- Centro Industrial Francisco Firmo de Matos
- Cidade Jardim Eldorado
- Novo Eldorado
- Parque Riacho das Pedras
- Santa Cruz Industrial
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A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
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A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.