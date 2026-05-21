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Adolescente de 14 anos é apreendido por tráfico de drogas em MG

Menor afirmou que vendia drogas na região do Mercado Municipal da cidade

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/05/2026 05:55 - atualizado em 21/05/2026 06:01

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Foram apreendidos 14 pedras de substância semelhante a crack, três papelotes de cocaína e R$ 373 em dinheiro
Foram apreendidos 14 pedras de substância semelhante a crack, três papelotes de cocaína e R$ 373 em dinheiro crédito: PCMG/Reprodução

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas nessa terça-feira (19/5), em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado.

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A ação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em conjunto com a Polícia Militar durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca da cidade.

Segundo a investigação, o alvo da operação seria a possível posse de arma de fogo pelo adolescente. Durante as buscas na residência do menor, os policiais encontraram 14 pedras de substância semelhante a crack, três papelotes de cocaína e R$ 373 em dinheiro.

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Ainda conforme a polícia, ao perceber a chegada das equipes, o adolescente tentou dispensar pela janela do quarto uma bolsa contendo os entorpecentes. O material, no entanto, foi recolhido imediatamente pelos policiais que realizavam o cerco no imóvel.

Em conversa acompanhada pela responsável legal e pelo padrasto, o adolescente admitiu envolvimento com o tráfico de drogas nas proximidades do Mercado Municipal de Poços de Caldas, na região central da cidade.

Ele também afirmou que o dinheiro apreendido seria proveniente da venda de drogas. Questionado sobre a possível posse de arma de fogo, o adolescente alegou que teria levado apenas uma arma de airsoft para a escola.

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Sobre fotografias em que aparece segurando um revólver, ele disse que a arma pertenceria a um conhecido já falecido, mas não informou onde o objeto estaria. O adolescente foi encaminhado à delegacia acompanhado da responsável legal.

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