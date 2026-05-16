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Morre criança vítima de afogamento em fossa séptica na zona rural de MG

Otávio Rezende de Lima chegou a ser socorrido, mas morreu na Santa Casa da cidade

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/05/2026 12:32

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Otávio Rezende de Lima será sepultado neste sábado (16/5), às 17h, no Cemitério Alto da Colina
Otávio Rezende de Lima será sepultado neste sábado (16/5), às 17h, no Cemitério Alto da Colina crédito: Redes Sociais/Reprodução

Morreu Otávio Rezende de Lima vítima de afogamento em uma fazenda na zona rural de Guaxupé (MG), no Sul do estado. O sepultamento da criança acontece neste sábado (16/5), às 17h, no Cemitério Alto da Colina, na mesma cidade.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h50 dessa sexta-feira (15/5), na Fazenda Santa Amélia. Quando os militares chegaram ao local, o menino, de aproximadamente 4 anos, já havia sido retirado de uma fossa séptica por familiares.

Ainda conforme os bombeiros, a criança estava sem sinais vitais e recebia os primeiros socorros de um morador da propriedade.

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As equipes assumiram o atendimento e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando um desfibrilador externo automático (DEA) durante todo o trajeto até a unidade hospitalar.

Otávio foi encaminhado para a Santa Casa de Guaxupé ainda em parada cardiorrespiratória, mas morreu na instituição médica.

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De acordo com familiares, o menino havia desaparecido por um período ainda não determinado e foi encontrado após buscas realizadas na propriedade rural.

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