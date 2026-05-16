Morre criança vítima de afogamento em fossa séptica na zona rural de MG

Morreu Otávio Rezende de Lima vítima de afogamento em uma fazenda na zona rural de Guaxupé (MG), no Sul do estado. O sepultamento da criança acontece neste sábado (16/5), às 17h, no Cemitério Alto da Colina, na mesma cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 15h50 dessa sexta-feira (15/5), na Fazenda Santa Amélia. Quando os militares chegaram ao local, o menino, de aproximadamente 4 anos, já havia sido retirado de uma fossa séptica por familiares.

Ainda conforme os bombeiros, a criança estava sem sinais vitais e recebia os primeiros socorros de um morador da propriedade.

As equipes assumiram o atendimento e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando um desfibrilador externo automático (DEA) durante todo o trajeto até a unidade hospitalar.

Otávio foi encaminhado para a Santa Casa de Guaxupé ainda em parada cardiorrespiratória, mas morreu na instituição médica.

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De acordo com familiares, o menino havia desaparecido por um período ainda não determinado e foi encontrado após buscas realizadas na propriedade rural.