Som, cantoria e música sertaneja em um velório inusitado

Som de sanfona e viola, cantoria e clássicos da música sertaneja em um espaço dedicado à cultura. Não. O cenário descrito não é de um show, mas sim de um velório. A descrição é da despedida do radialista, apresentador de TV, cantor sertanejo e produtor cultural José Vicente Medeiros, o Zé Vicente, de Montes Claros, no Norte de Minas, que morreu aos 83 anos. Ele também exerceu o cargo de prefeito por um curto período (mandato tampão), além de ter sido vereador e vice-prefeito.

Zé Vicente morreu no final da noite de terça-feira (5/5). O velório do radialista e produtor rural foi iniciado na tarde desta quarta-feira (6/5), no Centro Cultural de Montes Claros, onde o corpo será sepultado na manhã desta quinta-feira (7/5), no Cemitério Bonfim.

No velório, também foi exposto um painel com fotos de Zé Vicente Álbum de família/Reprodução

Durante cerca de 50 anos, Zé Vicente atuou como radialista e apresentador de programas voltados à música sertaneja, à “música de raiz”, à viola e a artistas regionais em emissoras de rádio e TV locais.

Também produziu discos e levou músicos do Norte de Minas para gravações em São Paulo.

Criou bordões como “gente da gente” e ficou conhecido pelo uso da expressão “ham-ham”, que associava à ideia de um abraço.

Homenagem

Na noite desta quarta-feira, um grupo de violeiros realizou uma apresentação durante o velório de Zé Vicente no Centro Cultural de Montes Claros. Próximo ao caixão, eles tocaram e cantaram músicas da música sertaneja como “Chico Mineiro” (Sérgio Reis), “Cabocla Tereza” (Tonico e Tinoco), “Castelo de Amor” (Trio Parada Dura) e “Canarinho Prisioneiro” (Chico Rei & Paraná).

Zé Vicente aparece em foto discursando Álbum de família/Reprodução

O grupo foi liderado pelo sanfoneiro Eduardinho da Sanfona, conhecido no Norte de Minas. “Fizemos uma homenagem ao Zé Vicente, que eu conheci desde que eu era criança. Foram muitas vezes que toquei em programas dele, tanto no rádio como na televisão”, afirmou.

Ele também recordou que, por intermédio de Zé Vicente, participou da gravação de um LP em São Paulo, que reuniu 10 sanfoneiros do Norte de Minas. “O Zé Vicente sempre ajudou muito a gente. Por isso, estamos aqui para fazer esta homenagem pra ele”, completou.

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Emocionado, o músico Álvaro Vicente, filho de Zé Vicente, afirmou que o pai incentivou a música de raiz ao longo da carreira. “O meu pai, durante mais de 40 anos, abriu as portas para muita gente na música sertaneja. Agora, o pessoal veio para se despedir dele e também para homenageá-lo”, disse.