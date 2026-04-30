Carreta tomba na BR-381 e mais de 1,7 tonelada de maconha é apreendida
Motorista fugiu depois do acidente em Caeté; carga também tinha produtos cosméticos
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Uma carreta carregada com grande quantidade de maconha tombou na tarde dessa quarta-feira (29/4), na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 420 da rodovia, no sentido Vitória (ES), e envolveu dois veículos pesados.
Apesar da gravidade do acidente, o motorista responsável pela carga ilícita conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia. Não se sabe o motivo do sinistro.
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A carga foi levada para o posto da PRF em Sabará (MG), onde foi contabilizado um total de 1.757 quilos de maconha. Além da droga, a carreta também transportava produtos cosméticos.
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Ainda de acordo com as autoridades, há suspeita de que parte da carga tenha sido saqueada por pessoas que passaram pelo local depois do acidente.
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A concessionária Nova 381 também atuou na ocorrência. Até o momento, o motorista não foi localizado.