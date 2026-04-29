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CARRO DO GOVERNO

Carro da Secretaria de Estado de Saúde bate e deixa cinco feridos em MG

Veículo transportava paciente para consulta em Bauru, em São Paulo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/04/2026 05:55 - atualizado em 29/04/2026 07:06

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Se envolveram no acidente um veículo oficial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e uma caminhonete Toyota Hilux
Se envolveram no acidente um veículo oficial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e uma caminhonete Toyota Hilux crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo oficial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e uma caminhonete Toyota Hilux na rodovia MG-455, em Andradas (MG), na Região Sul do estado, nessa terça-feira (28/4).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma batida de frente dos dois veículos. O carro oficial seguia de Paula Cândido (MG) para Bauru (SP), transportando um paciente para consulta médica, além de outros três pessoas. A caminhonete era ocupada apenas pelo motorista.

Os militares iniciaram o atendimento às vítimas ainda no local do acidente. O motorista do veículo oficial tinha suspeita de fratura no joelho e foi imobilizado pelo Samu, sendo encaminhado à Santa Casa de Andradas.

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As demais vítimas foram avaliadas pelas equipes de saúde. Algumas não precisaram ser levadas ao hospital, enquanto outras foram encaminhadas para avaliação médica pela equipe da concessionária EPR.

Ainda conforme os bombeiros, o gerente de saúde de Andradas esteve no local do acidente e organizou a continuidade da viagem até Bauru para que o paciente não perdesse a consulta médica.

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A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ficou responsável pela segurança da rodovia e controle do trânsito. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta. 

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