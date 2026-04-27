Adolescente é pego com grande quantidade de drogas no Barreiro, em BH
Operação da Rotam encontrou maconha, crack, cocaína, skunk e armamento
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Um adolescente foi apreendido de grande quantidade de drogas e armas no Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, a ação contou com apoio do setor de inteligência e a operação ocorreu pelo Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) na Rua Alameda Vinícius de Moraes.
Durante as buscas, os militares apreenderam 14 barras de maconha, três barras de crack, dois quilos de cocaína, além de porções de skunk, crack e cocaína já fracionadas para o tráfico. Também foram encontrados dois pacotes de maconha plantada.
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Na ocorrência, os policiais recolheram ainda uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e munições dos dois calibres.
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O adolescente apreendido foi encaminhado à delegacia junto com todo o material recolhido.