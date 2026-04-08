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ACIDENTE

Motociclista morre arrastado na Região Oeste de Belo Horizonte

Acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (8/4), no Bairro Estrela do Oriente. Motorista afirma que não viu o motociclista parado na placa de "pare"

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 19:17

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Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 18h10, na Rua Fernando Cândido de Souza
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 18h10, na Rua Fernando Cândido de Souza crédito: Wellington Barbosa/EM/DA. Press

Um motociclista morreu após ser arrastado por um ônibus da linha 5203 (Castelo/Estrela do Oriente), na noite desta quarta-feira (8/4), no Bairro Estrela do Oriente, Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 18h10, na Rua Fernando Cândido de Souza. O motorista do ônibus fez uma conversão e arrastou a vítima, que ficou presa embaixo do veículo.

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O Samu está no local prestando atendimento à vítima, enquanto aguarda a chegada do guincho. O garupa conseguiu pular antes de ser arrastado.

O motorista afirma que não viu o motociclista, que estava parado na placa de "pare".

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O aplicativo do motociclista estava ativo, e a corrida tinha o valor de R$ 6,70. De acordo com relatos, ele não teve responsabilidade pelo acidente.

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