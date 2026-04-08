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ESPANCAMENTO

Família acusa mulher de furto, a mantém em cárcere e a espanca em MG

Vítima foi arrastada para dentro de casa e agredida por cerca de 30 minutos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 06:06 - atualizado em 08/04/2026 06:07

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Dados revelam aumento da violência contra mulheres em diferentes contextos no Brasil
A mulher apresentava lesões compatíveis com as agressões, como escoriações, inchaço nas mãos e dores na cabeça, costas e pernas - (Imagem Ilustrativa) crédito: Freepik

Uma mulher foi mantida em cárcere privado e espancada por três familiares ao ser acusada de furto, na noite dessa terça-feira (7/4), em Uberaba (MG), no Triângulo.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava pela Avenida do Contorno quando foi abordada por uma mulher e o filho dela, que a acusaram de ter furtado a residência da família. Em seguida, ela foi arrastada sob ameaças até o interior do imóvel, onde também estava o marido da suspeita, na Rua Álvaro Caetano da Silva, no Bairro Benedito Costa Teles.

Dentro da casa, a vítima afirmou que foi agredida pelos três por cerca de 30 minutos. Conforme o relato, ela sofreu socos, pauladas e golpes com um pedaço de cano de PVC. Ela conseguiu fugir ao aproveitar um momento de distração dos agressores.

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A mulher apresentava lesões compatíveis com as agressões, como escoriações, inchaço nas mãos e dores na cabeça, costas e pernas.

Os militares foram até o endereço e encontraram uma das suspeitas, que confirmou as agressões, mas negou ameaças e a participação de outros envolvidos.

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Diante dos fatos, dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Eles foram levados para atendimento médico e, em seguida, encaminhados à delegacia.

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