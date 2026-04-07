Operação prende liderança de organização criminosa atuante em MG e no RJ

A cúpula de uma organização criminosa de abrangência nacional com forte ramificação no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro foi presa nesta terça-feira (7/4) durante operação conjunta da Polícia Civil mineira e da capital fluminense. O grupo está ligado ao tráfico de drogas e às mortes de desafetos no crime.

Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e efetuada a prisão de 31 pessoas. Três delas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas e crime de moeda falsa. A operação "Última Ordem" foi deflagrada também com a participação da Polícia Militar de Minas.

Os trabalhos policiais ocorreram simultaneamente nas cidades mineiras de Nanuque, Teófilo Otoni e Belo Horizonte e na cidade do Rio de Janeiro, focando em integrantes da organização criminosa que atuava em pontos estratégicos, como a Rua Ubá, em Nanuque, e a Vila Kennedy, no Rio de Janeiro.

"O principal alvo da operação, mesmo custodiado no sistema prisional fluminense, exercia o controle remoto das operações criminosas, ordenando desde a logística de distribuição de drogas até execuções de rivais. As apurações revelaram, ainda, uma estrutura hierarquizada e funcional, dividida em núcleos de finanças, logística e um braço armado responsável por crimes violentos e pela cooptação de mulheres e adolescentes", disse a Polícia Civil mineira em comunicado.

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Houve, ainda, a apreensão de centenas de porções de maconha, crack e cocaína prontas para comercialização, além de cadernos com a contabilidade detalhada do tráfico e aparelhos celulares, que serão analisados.