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ESPANCAMENTO

Homem é espancado até a morte durante encontro entre amigos em Betim

Suspeito saiu do local, voltou agressivo e foi preso em flagrante depois do crime

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/04/2026 06:11 - atualizado em 07/04/2026 06:20

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Conforme os relatos, o homem passou a agredir a vítima com socos, chutes e joelhadas ao retornar ao encontro
Conforme os relatos, o homem passou a agredir a vítima com socos, chutes e joelhadas ao retornar no encontro crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 46 anos foi espancado até a morte durante um encontro entre amigos na madrugada desta terça-feira (7/4), em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, cerca de cinco pessoas estavam na residência, entre moradores e convidados, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, um dos participantes deixou o local, na Rua Caratinga, Bairro Capelinha, e retornou horas depois bastante agressivo, sem motivação aparente.

Ainda conforme os relatos, o homem passou a agredir a vítima com socos, chutes e joelhadas. Pessoas que estavam no local tentaram intervir, mas não conseguiram impedir as agressões.

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A vítima, identificada como Alcimar Pereira de Melo, morreu.

Depois do crime, o suspeito, de 31 anos, deixou o local, tomou banho, trocou de roupa e retornou à residência, onde foi preso em flagrante por militares do 66º Batalhão da PM.

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O caso foi encaminhado à Polícia Civil e será investigado.

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