Vídeo mostra caminhão desgovernado furando pedágio em MG

Um motorista foi preso na manhã dessa segunda-feira (6/4) ao dirigir um caminhão de forma perigosa na MGC-135, na altura do km 416, em Bocaiuva (MG), no Norte do estado.

Vídeos que circulam mostram o veículo desgovernado, quase colidindo com outro caminhão e invadindo a contramão. Em outro momento, o condutor fura um pedágio, passando por cima de sinalizações.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), depois de diversas denúncias, foi montada uma operação de cerco e bloqueio que resultou na interceptação do caminhão. Durante a abordagem, os militares constataram sinais de alteração psicomotora no motorista.

O teste do bafômetro deu negativo para álcool, mas foram encontrados indícios de uso de drogas no interior do veículo. O próprio condutor confirmou o uso contínuo de substâncias como cocaína e rebite.

Ainda conforme testemunhas, o caminhão transportava bobinas, perdeu toda a carga durante o trajeto e sofreu danos, colocando outros motoristas em risco.

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Bocaiuva. O caminhão foi removido.