Acidente com trem, carreta e dois carros deixa um ferido
Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (30/3), em Carandaí. Motorista de um dos carros de passeio foi encaminhado ao hospital da cidade
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Um acidente envolvendo um trem, uma carreta e dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (30/3), por volta das 12h30, na Rua Major João Rocha, próximo ao número 709, no Bairro Olímpico, em Carandaí, na Região Central de Minas.
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Segundo a Brigada Municipal, com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. O veículo derramou combustível na via e o local precisou ser isolado para garantir a segurança de todos.
O motorista da carreta não se feriu e dispensou atendimento médico, assim como o condutor de um dos veículos de passeio. Já o motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação.
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A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil, que auxiliaram no isolamento da área e nos procedimentos necessários para a segurança e organização do trânsito na região.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro