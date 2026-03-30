Acidente com trem, carreta e dois carros deixa um ferido

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um acidente envolvendo um trem, uma carreta e dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (30/3), por volta das 12h30, na Rua Major João Rocha, próximo ao número 709, no Bairro Olímpico, em Carandaí, na Região Central de Minas.

Segundo a Brigada Municipal, com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. O veículo derramou combustível na via e o local precisou ser isolado para garantir a segurança de todos.

Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, ocasionando o rompimento da fiação Enviada por populares O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Enviada por populares O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Enviada por populares O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Enviada por populares Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Enviada por populares Voltar Próximo

O motorista da carreta não se feriu e dispensou atendimento médico, assim como o condutor de um dos veículos de passeio. Já o motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil, que auxiliaram no isolamento da área e nos procedimentos necessários para a segurança e organização do trânsito na região.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro