HOMICÍDIO

Jovem de 20 anos é morto a tiros em Esmeraldas, na Grande BH

Vítima foi atingida na cabeça e tinha passagens pela polícia por tráfico e disparos de arma de fogo

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/03/2026 06:19

Homicídio aconteceu na Rua Lótus, no Bairro Novo Retiro, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte
Homicídio aconteceu na Rua Lótus, no Bairro Novo Retiro, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (1º/3), no Bairro Novo Retiro, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois de relatos de vários disparos de arma de fogo na Rua Lótus, onde havia um homem caído ao solo. Ao chegarem, os militares encontraram a vítima já sem vida, com ferimentos na cabeça.

Um morador contou que estava dormindo quando ouviu os tiros. Ele disse que não viu os autores e não soube informar se fugiram de carro ou motocicleta. Ao sair de casa, encontrou o corpo na rua.

A perícia da Polícia Civil constatou perfurações na cabeça, além de lesões nas costas e no braço esquerdo. No local, foram recolhidas dez cápsulas de munição calibre 9 mm.

A vítima foi identificada e, segundo a polícia, era conhecida no meio policial, com passagens por tráfico de drogas e disparos de arma de fogo. O irmão do jovem confirmou que ele já teve envolvimento com crimes, mas afirmou não saber se ele continuava ligado ao tráfico ou se tinha algum desafeto ou dívida.

Na região não há câmeras de segurança e nenhuma testemunha presenciou o momento do crime. A polícia segue em buscas para identificar e localizar os suspeitos.

