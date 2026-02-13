Vídeo: carreta bate em ônibus e nitrogênio liquído vaza na BR-381 em Lavras
Colisão pode ter sido causada pela má sinalização de outro acidente ocorrido no mesmo trecho da Fernão Dias
Na manhã desta sexta-feira (13/2), um vazamento de nitrogênio em um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus mobilizou equipes de resgate e deixou uma pessoa em estado grave na BR-381, em Lavras, no Sul do estado. Há muita fumaça no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi chamada para o vazamento de um produto perigoso transportado por uma carreta por volta das 7h15, no km 700 da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo.
De acordo com as informações iniciais, o acidente teria sido provocado pela má sinalização de uma ocorrência anterior, envolvendo o tombamento de outra carreta a cerca de dois quilômetros do local. Na segunda colisão, um ônibus atingiu a carreta que transportava o produto químico.
Há registro de grande volume de fumaça branca e densa na pista, possivelmente proveniente do vazamento. Pelos vídeos divulgados nas redes sociais, a cena parece um cenário de filme de terror. A concessionária responsável pela rodovia também atua no local.
Conforme relatos iniciais, a carreta atingiu ainda vários carros de passeio. Uma vítima ficou gravemente ferida e recebeu atendimento ainda no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas.