Quatro pessoas morrem soterradas em rompimento de açude

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quatro pessoas morreram soterradas quando um açude se rompeu e atingiu parte de uma casa em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (10/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles foram acionados para a Comunidade da Prata, a 700 metros da BR-356, em Eugenópolis.

A perícia técnica da Polícia Civil (PC) foi acionada para atender a ocorrência.



Matéria em atualização