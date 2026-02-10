Quatro pessoas morrem soterradas em rompimento de açude
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na manhã desta terça-feira (10/2), no interior de Minas
Quatro pessoas morreram soterradas quando um açude se rompeu e atingiu parte de uma casa em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (10/2).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles foram acionados para a Comunidade da Prata, a 700 metros da BR-356, em Eugenópolis.
A perícia técnica da Polícia Civil (PC) foi acionada para atender a ocorrência.
Matéria em atualização