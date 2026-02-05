Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO

Vídeo: área de escape do Anel Rodoviário é usada pela 19ª vez

Caminhão usou a estrutura na manhã desta quinta-feira (5/2), na Região Oeste de BH. Até o momento, espaço segue interditado

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
05/02/2026 14:44 - atualizado em 05/02/2026 14:46

compartilhe

SIGA
x
No vídeo divulgado pela BHTrans em seu perfil no X (antigo Twitter), um caminhão utilizou a estrutura por volta das 10h40
No vídeo divulgado pela BHTrans em seu perfil no X (antigo Twitter), caminhão utilizou a estrutura por volta das 10h40 desta quinta (5/2) crédito: BHTrans/ Reprodução

A área de escape do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi usada por um caminhão na manhã desta quinta-feira (5/2). No vídeo divulgado pela BHTrans em seu perfil no X (antigo Twitter), um caminhão utilizou a estrutura por volta das 10h40. Cerca de 40 minutos depois, a equipe do órgão chegou ao local para remover o veículo. Até o momento, o espaço segue interditado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

É a 19ª vez que o equipamento é utilizado por veículos pesados desde a sua instalação inaugurada em 2022, pela Prefeitura de BH.

O projeto foi desenvolvido pela BHTrans e a execução das obras foi feita com a supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). A estrutura fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis.

Alertas

A área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Uma série de placas e um painel de mensagens digitais orienta os motoristas sobre a área de escape.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) monitoram, por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura, a entrada do caminhão na área de escape e acionam o protocolo de segurança. Quando registrada ocorrência, equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para o local, juntamente com guindastes e reboques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario area-de-escape bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay