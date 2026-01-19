MG: policial e cadeirante ficam feridos em disparo de arma em bar

A Polícia Civil investiga o que pode ter provocado o disparo da arma de um policial que acabou ferindo o dono da pistola e um cadeirante em um bar de Uberlândia, durante o fim de semana.

O tiro, considerado acidental, ocorreu em um estabelecimento no Bairro Santa Mônica, na Região Leste da cidade, no Triângulo Mineiro.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, que foram levadas conscientes para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O policial foi conduzido por agentes civis e militares.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do disparo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que os feridos não correm risco de morte. Um procedimento foi instaurado para apurar o ocorrido.

A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso.