Acidente entre carreta e três carros deixa um morto em BR de MG

Um acidente com uma carreta e três carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na tarde dessa quinta-feira (18/12), na BR-153, no km 94, em Prata (MG), no Triângulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares de Ituiutaba (MG) atenderam a ocorrência. No local, a carreta e um Mitsubishi ASX estavam fora da pista, e um Jeep Renegade e um Volkswagen Polo ficaram sobre a rodovia.

Segundo relatos de testemunhas, o condutor da carreta teria perdido o controle da direção, o que provocou uma manobra em “L” (quando a carreta trava e sai de lado em relação ao cavalo-mecânico), momento em que o veículo colidiu contra os três carros.

No trabalho de resgate, os bombeiros retiraram das ferragens do VW Polo uma vítima, cuja morte foi confirmada ainda no local.

Ao todo, 11 pessoas foram envolvidas no acidente - quatro ocupantes do Mitsubishi, dois do Jeep, três do Volkswagen e dois da carreta. Oito vítimas foram encaminhadas a hospitais da região, entre elas uma criança de três anos, levada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou e sinalizou a via. A concessionária Triunfo prestou apoio à ocorrência, e uma funerária esteve no local para remover o corpo.