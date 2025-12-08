Idosa é atropelada por trem e resgatada em estado grave no Barreiro, em BH
Vítima foi encontrada debaixo da composição férrea. O caso aconteceu no Bairro Independência, ao fim da tarde desta segunda-feira (8/12)
compartilheSIGA
Uma idosa, de aproximadamente 60 anos (segundo os bombeiros), foi atropelada por um trem e resgatada em estado grave no Bairro Independência, no Barreiro, em Belo Horizonte, ao fim da tarde desta segunda-feira (8/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A mulher ficou presa debaixo da composição férrea, que passava pela Rua Fidelcino Costa. Informações preliminares indicam que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou primeiro ao local e conseguiu retirar a vítima dos trilhos.
- Família convoca carreata para velório de criança atropelada em Santa Luzia
- Motorista atropela três pessoas e foge no interior de MG
- MG: corpo de mulher é confundido com animal e atropelado várias vezes
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher foi socorrida com ferimentos em uma das pernas e na cabeça. Ela estava consciente, mas foi resgatada em estado grave e encaminhada para atendimento médico.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela após ser levada ao hospital.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ocorrência segue em andamento.