Idosa é atropelada por trem e resgatada em estado grave no Barreiro, em BH

Uma idosa, de aproximadamente 60 anos (segundo os bombeiros), foi atropelada por um trem e resgatada em estado grave no Bairro Independência, no Barreiro, em Belo Horizonte, ao fim da tarde desta segunda-feira (8/12).

A mulher ficou presa debaixo da composição férrea, que passava pela Rua Fidelcino Costa. Informações preliminares indicam que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou primeiro ao local e conseguiu retirar a vítima dos trilhos.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher foi socorrida com ferimentos em uma das pernas e na cabeça. Ela estava consciente, mas foi resgatada em estado grave e encaminhada para atendimento médico.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela após ser levada ao hospital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento.