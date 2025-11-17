BH: alerta de risco geológico forte devido à chuva nas últimas horas
Defesa Civil pede atenção a sinais de deslizamento e divulga acumulados de precipitação
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para a Regional Noroeste e risco moderado para as regionais Centro-Sul e Oeste até a próxima quarta-feira (19/11). O aviso leva em conta o volume de chuvas das últimas horas e a previsão de novas precipitações na capital.
O órgão orienta moradores a ficarem atentos à saturação do solo e a sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.
Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h
Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)
Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- * Trinca nas paredes.
- * Água empoçando no quintal.
- * Portas e janelas emperrando.
- * Rachaduras no solo.
- * Água minando da base do barranco.
- * Inclinação de poste ou árvores.
- * Muros e paredes estufados.
- * Estalos.
Recomendações
- * Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- * Coloque calha no telhado da sua casa.
- * Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- * Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- * Não despeje esgoto nos barrancos.
- * Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.
